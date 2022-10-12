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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Putin'den Avrupa'ya 'gaz müjdesi'

Putin'den Avrupa'ya 'gaz müjdesi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirterek, 'Top onların sahasında.' ifadesini kullandı.

16 Dakika Önce
2022-10-12 14:17:21
Putin'den Avrupa'ya 'gaz müjdesi'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

Rusya Devlet Baikanı Vladimir Putin, Enerji Haftası kapsamında açıklama yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan bazı başlıklar:

-Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.

-Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.

-ABD Avrupa'yı kendi sattığı LNG'yi almaya zorlayabilir.

-ABD Artık daha yüksek fiyatlarla enerji tedarik edebilir.

Ayrıntılar geliyor... .

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