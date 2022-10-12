Putin'den Avrupa'ya 'gaz müjdesi'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirterek, 'Top onların sahasında.' ifadesini kullandı.
2022-10-12 14:17:21
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.
Rusya Devlet Baikanı Vladimir Putin, Enerji Haftası kapsamında açıklama yapıyor.
Açıklamadan öne çıkan bazı başlıklar:
-Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.
-Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.
-ABD Avrupa'yı kendi sattığı LNG'yi almaya zorlayabilir.
-ABD Artık daha yüksek fiyatlarla enerji tedarik edebilir.
Ayrıntılar geliyor... .
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