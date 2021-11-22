Popüler analist, Bitcoin yatırımcılarını uyardı: 'Bu iki senaryoya dikkat!'

Popüler anonim kripto para analisti ve trader'ı Credible, büyük bir fiyat rallisi için altcoin'lerde pozisyon alırken Bitcoin'de daha uzun süreli bir düzeltme öngörerek yatırımcıları uyardı.

Popüler anonim kripto para analisti ve trader'ı Credible, Twitter'daki 265 binden fazla takipçisine Bitcoin'in 4. dalga düzeltmesinin ortasında olduğunu ve boğa döngüsünün son büyük rallisini başlatmadan önce iki olası yolu takip edeceğini söyledi.

19 ay sonra ve işte buradayız. Bu Dalga 4'ün ne tür bir yapı oluşturduğu gerçekten önemli değil. Amaç aynı: bu yükseliş döngüsünün 5. ve son dalgasından önce yeniden akümülasyon.

Analistler, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketini tahmin eden teknik bir analiz yaklaşımı olan Elliott Wave teorisini kullanmaktadır. Credible'a göre, Bitcoin'in dördüncü dalgası (BTC'nin son büyük yükselişinden önceki son düzeltme hareketi) büyük bir simetrik üçgen şeklini alabilir.

Credible'ın patlaştığı grafiğe göre, Bitcoin'deki düzeltme 2022'ye kadar devam edebilir ve düzeltmenin ardından fiyat 35 dolar civarına gerileyebilir. Analist, ayrıca lider kripto para biriminin son fiyat dalgasını başlatmadan önce gelecek yıl 40 bin dolara düşebileceği başka bir modeli de işaret ediyor.

Credible, Bitcoin bir yeniden akümülasyon aşamasından geçerken, altcoin'lerin en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum öncülüğünde toplanmaya hazır olduğunu da ekliyor.

ETH/BTC bu seviyede kalması bazı altcoin'lerde büyük yükseliş hareketleri için hazırlanıyoruz demektir.

ABD doları karşısında Ethereum‘u analiz eden Credible, ETH'nin yeniden 4 bin 770 doları aşması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde, fiyat sürekli ret yiyerek 4 bin doların altına doğru bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir.

ETH 4 bin 400 dolara yaklaşırken burada biraz rahatlama görüyoruz, ancak dikkatli olma zamanı. Burada bazı kazanımlara odaklandım. Bölgeyi temizlemeyi başarırsak, muhtemelen yeni ATH'ye (tüm zamanların en yüksek seviyesi) gitmekte fayda var, ancak fiyat ret yerse 3 bin doların ortasına veya altına doğru bir düşüş yaşanabilir.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.