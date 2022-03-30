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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Polonya'dan flaş Rusya kararı

Polonya'dan flaş Rusya kararı

Polonya, Rusya'dan tüm petrol ithalatını 2022'nin sonuna kadar sona erdirmek için atacağı adımları duyurdu.

41 Dakika Önce
2022-03-30 14:42:17
Polonya'dan flaş Rusya kararı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın Rus petrolüne bağımlılığını büyük ölçüde azalttığını ve Rus enerji kaynaklarından kurtulmak için Avrupa ülkeleri arasındaki en radikal planı başlattığını söyledi.

Petrol ve gaz ihracatından elde ettiği gelirin Rusya'yı beslediğini ifade eden Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan enerji konusunda bağımsız olmak için adımlar atacağını, tüm petrol ithalatının 2022 sonuna kadar sona erdirileceğini, doğal gaz ithalatının da mayıs ayında kesilmesinin beklediğini bildirdi.

Morawiecki, diğer AB ülkelerine Rus fosil yakıtlarından uzaklaşma, Avrupa Komisyonuna da "adil" ticaret için Rusya'dan ithal edilen tüm hidrokarbonları vergilendirmesi çağrısında bulundu.

Polonya dün de Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için Rusya'dan kömür ithalatını engelleme kararı almıştı.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Mueller, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Rusya'dan kömür ithalatının engellenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mueller, Rusya'dan kömür ithal eden Polonyalı tüm özel kuruluşlara mali cezalar uygulanacağını bildirmişti. .

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