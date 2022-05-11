Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu açıklandı
ABD'de nisan ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Geçen ay yüzde 8,5 olan enflasyon 40 yılın zirvesinden yüzde 8,3'e indi.
2022-05-11 15:44:06
ABD enflsayon rakamları açıklandı. Mart ayında yüzde 8,5 olarak 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon 8,3'e geriledi.
Mart ayında TÜFE yüzde 8,5 artışla son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti.
Aylık bazda Nisan ayında enflasyon yüzde 0,3 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,2 olmuştu. .
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