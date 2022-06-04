Piyasalarda tansiyonu yükselten açıklama: “Ekonomide eşi görülmemiş kriz şokları bekliyorum”

JP Morgan Genel Müdürü Jamie Dimon’un “Kusursuz bir kasırga yaklaşıyor” çıkışının ardından, bir uyarı da Goldman Sachs Başkanı John Waldron'dan geldi. Waldron, “Ekonomide eşi görülmemiş kriz şokları bekliyorum” çıkışı piyasalarda tansiyonu yükseltti.

Covid-19 salgını geride kalırken, "Dünya yeni bir krize mi sürükleniyor?" sorusuna cevap aranıyor. Yatırımcıların akıl hocalarından gelen ikazlar endişe verici.

Rusya-Ukrayna Savaşı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yükselişe geçen enflasyonda yeni rekorların kapısını aralarken, dünya ekonomisine dair beklentiler günden güne daha karamsar hâle geliyor.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faizi artırarak, enflasyonu dizginleme hamlesi borsalarda işlem gören şirketlerin değerinde sert düşüşlere yol açıyor. Dünya yüksek enflasyon ile ekonomik durgunluk (resesyon) arasında sıkıştı kaldı.

“RİSKLER DÜNYA EKONOMİSİNİ DİZİNDEN VURACAK”

Goldman Sachs Başkanı John Waldron hâlihazırda cereyan eden ekonomik kargaşanın kariyeri boyunca gördüğü en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi.

Waldron, “Ben herhangi bir hava şartı ile benzerlik kurmaktan kaçınacağım, ancak enflasyondan, değişen para politikasından ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum.” dedi.

Waldron'un endişe veren değerlendirmesinin JP Morgan Genel Müdürü Jamie Dimon'un “Kusursuz bir kasırga yaklaşıyor.” çıkışının hemen akabinde gelmesi piyasalarda tansiyonu yükseltti.

“BENİM İÇİN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM”

Waldron, “Olup bitenler kariyerim boyunca gördüğüm en karmaşık ve dinamik ortam. Ancak sisteme yönelik şokların sayısındaki izdiham benim için benzeri görülmemiş bir durum.” ifadelerini kullandı.

Daha zorlu ekonomik zamanlar olacağından şüphe duymadığını vurgulayan Waldron, “Daha zorlu bir sermaye piyasaları ortamı göreceğimizden kuşku yok.” diye konuştu.