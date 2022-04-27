Piyasalarda 'Rusya' şoku

Rusya’nın Polonya'ya olan gaz akışını kesintiye uğratacağı haberinin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 24'lük sert yükseliş kaydetti.

Avrupa'da dün 103,20 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,3 artarak 117 avroya çıktı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 125 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.28'te kapanışa göre yüzde 13,3 artarak megavatsaat başına 117 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı bildirmesi etkili oldu.

Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğal gaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.

Almanya, doğal gaz arzında olası dar boğazlara hazırlanıyor

Öte yandan Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA), Almanya'da doğal gaz tüketimine ilişkin kapsamlı bir araştırma yürüterek arz durumunda olası dar boğazlara hazırlandığı bildirildi.

Bundesnetzagentur'dan yapılan açıklamada, ülkede gaz tüketime ilişkin verilerin, 28 Nisan'a kadar gaz şebekesi operatörlerinden ve mayıs ayında da büyük gaz tüketimi olan şirketlerden toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu verilerin toplanmasındaki amacın, Almanya veya AB üyesi ülkelerde gaz tedarikinde önemli bir kesinti olması durumunda Bundesnetzagentur'a güncel verileri sağlamak olduğu belirtilerek, böyle bir durumda gaz tüketimini düzenleme yetkisinin Bundesnetzagentur'da olacağı bildirildi.

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bundesnetzagentur olarak büyük gaz tüketicilerinin tüketimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kalacağı bir duruma yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Aynı zamanda bu durumun yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının ve Batı'nın uyguladığı yaptırımların ardından Rusya, Almanya'yı gaz tedarikini durdurmakla tehdit etmişti.

Alman hükümeti, Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı 30 Mart'ta "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesini etkinleştirirken, söz konusu planın, "erken uyarı", "uyarı" ve "acil durum" olmak üzere 3 seviyeden oluştuğu belirtildi.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor. .