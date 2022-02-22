Piyasalarda ''Putin'' depremi... Altın ve petrol fiyatları fırladı!

Bir süredir dalgalı seyir izleyen piyasalar Putin’in Donbas'da ayrılıkçılardan oluşan yönetimi tanımasının ardından sarsıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Putin, Donetks ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

AVRUPA BORSALARINDA KAYIP YÜZDE 2

Akşam saatlerinde kapanan Avrupa borsaları Ukrayna krizinde artan gerilimle yüzde 2'yi aşan oranlarda sert düşüşler ile kapandı. Avrupa'nın önemli borsalarından Paris CAC40 endeksi yüzde 2.04, Almanya'da DAX yüzde 2.07'lik kayıpla günü tamamladı. Londra Borsası'nda FTSE100 endeksi yüzde 0.39 eksiyle kapanırken Madrid'te IBEX dün yüzde 1.18 kayıp yaşadı. Rusya'da MOEX endeksi yüzde 10.5 değer kaybetti.

ABD VE ASYA BORSALARI DA DÜŞTÜ

Avrupa Borsalarını takip eden ABD piyasalarında Wall Street'in önde gelen borsaları da düştü. S&P500 yüzde 0.72, teknoloji hisselerinin ağırlıklı takip edildiği Nasdaq yüzde 1.23, Dow Jones endeksi ise yüzde 0.68 oranında geriledi. Putin'in açıklamalarının ardından Asya piyasaların da da sert düşüşler yaşandı. Asya borsalarında kayıplar yüzde 1.4'ü aştı. Rus rublesi Japon yeni karşısında 18 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

PETROL 100 DOLARA YAKLAŞTI, ALTIN FIRLADI

Brent türü ham petrol yüzde 2 oranında artışla 7 yılın en yüksek seviyesi olan 97.21 dolara çıktı. Son günlerde Rusya – Ukrayna gerginliği nedeniyle değer kazanan altının ons fiyatı Putin'in açıklamaları ile 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1911.56 dolara kadar çıktı. Doğalgaz fiyatları ise yüzde 6 oranında yükseldi. .