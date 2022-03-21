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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Piyasalarda hisse şoku

Piyasalarda hisse şoku

Evergrande'ye hisse şoku... Sebepsiz yere işleme kapatıldı.

3 Saat Önce
2022-03-21 13:08:29
Piyasalarda hisse şoku

Çin'in en büyük gayrimenkul şirketi Evergrande'de sular durulmuyor. Milyarlarca dolarlık borcunu geri ödemekte zorlanan ve küresel piyasalarda düşüş hareketi yaşatan Evergrande ve bağlı ortaklıklarının hisse işlemleri durduruldu.

HONG KONG BORSASI DURDU

Geçtiğimiz yıl 300 milyar dolarlık borcunu çevirmekte zorlanan Çinli gayrimenkul devi Evergrande bir şok daha yaşıyor. İflas etmesi beklenirken yaptığı hamlelerle iflasın eşiğinden dönen şirketin hisselerine ilişkin işlemler Hong Kong Borsası'nda durduruldu.

Hong Kong Borsası, China Evergrande ve bağlı ortaklıklarının hisselerinin işlemlerini herhangi bir sebep vermeden durdurdu.

Evergrande Property Services Group ve China Evergrande New Energy Vehicle Group'un işlem sıraları da sebepsiz yere kapatıldı.

SEBEP TAHVİL SATIŞI

Hong Kong Borsası, China Evergrande ve bağlı ortaklıklarının hisselerinin işlemlerini herhangi bir sebep vermeden durdurdu.

Evergrande Property Services Group ve China Evergrande New Energy Vehicle Group'un işlem sıraları da sebepsiz yere kapatıldı. Evergrande Çin'de en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Global 500 listesinde de bulunuyor. Dünyanın da gelir açısından en büyük kuruluşlarından biri konumunda bulunan Evergrande büyüklüğü nedeniyle finansal istikrara zarar verebileceği endişesi Asya borsalarında endişe yaratmış, tahvillerini geri ödeyemeyip temerrüde düşmüştü.

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