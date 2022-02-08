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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Pfizer, bu yıl 54 milyar dolar gelir bekliyor

Pfizer, bu yıl 54 milyar dolar gelir bekliyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısı ile hapından bu yıl toplam 54 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

50 Dakika Önce
2022-02-08 20:29:28
Pfizer, bu yıl 54 milyar dolar gelir bekliyor

Pfizer, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 105 artarak 23,8 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Pfizer'ın gelirinin 2021 genelinde de bir önceki yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 81,3 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Şirketin bu yılki gelir beklentisinin 98 milyar dolar ile 102 milyar dolar arasında olduğu aktarılan açıklamada, Pfizer'ın Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile hapından toplam 54 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısından bu yıl 32 milyar dolar ve Kovid-19 hastaları için geliştirilen "Paxlovid" antiviral ilacından 22 milyar dolarlık gelir sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi. AA .

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