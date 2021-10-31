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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Petrol fiyatları yükseldi, Aramco'nun kârı uçtu

Petrol fiyatları yükseldi, Aramco'nun kârı uçtu

Suudilerin petrol şirketi Aramco'nun 3. çeyrek kârı yükselen petrol fiyatları ve artan üretimin etkisiyle bir önceki yıla kıyasla hızlı bir yükseliş kaydetti.

50 Dakika Önce
2021-10-31 19:59:47
Petrol fiyatları yükseldi, Aramco'nun kârı uçtu

Saudi Aramco 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde finansal performansa imza attı.

Şirketin 3. çeyrek kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 158 artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 44,2 milyar riyal (11,8 milyar dolar) kâr açıklayan şirket bu yılın 3. çeyreğinde 114,1 milyar riyal (30,4 milyar dolar) kâr yazdı. Analistlerin beklentisi 29,1 milyar dolar düzeyindeydi.

Aramco'nun finansal performansında küresel ekonomideki toparlanma, bu yıl petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 65'e varan yükseliş ve artan üretimin etkisi hissedildi.

Sonuçlar Aramco'yu yeniden dünyanın en kârlı şirketi haline getirdi. Aramco CEO'su Amin Nasser, küresel düzeyde hissedilen karşı rüzgarlara rağmen enerji piyasasının sağlıklı bir görünüm sunmaya devam edeceğini öngördü. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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