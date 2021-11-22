DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dilipak: Merkez Bankası’nın adı mı değişecek, yeni bir merkez bankası mı kurulacak?
'Kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar lira tasarruf sağladık'
2021 SGK borç yapılandırma 1. taksit ödeme son gün ne zaman? Borç yapılandırma ilk taksit son ödeme ne zaman?
AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Gözler AÖF ara sınav takvimi ve sınav giriş belgesinde
Elon Musk gizli planını ağzından kaçırdı: Felaket senaryosu...
Petrol fiyatları, son 7 haftanın en düşük seviyesinde
Einstein'ın el yazması açık artırmaya çıkıyor
Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın'ı kim, neden öldürüldü?
BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, batı ne diyor ona bakacak değiliz
Avrupa, Mesut Özil'i konuşuyor
24 Kasım'da okul var mı? 24 Kasım Öğretmenler Gününde ders var mı? Ana okulu, ana sınıfı ve kreşlerde okul kapalı mı?
Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesinde
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Kadir İnanır'ın ameliyatı hakkında son dakika gelişmesi

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Petrol fiyatları, son 7 haftanın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları, son 7 haftanın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları, ABD'nin çağrısı üzerine Japonya'nın stratejik petrol rezervlerinden iç piyasaya petrol satışı gerçekleştirebileceğini açıklamasıyla son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi.

41 Dakika Önce
2021-11-22 10:47:47
Petrol fiyatları, son 7 haftanın en düşük seviyesinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,76 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 78,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin çağrısı üzerine Japonya'nın stratejik petrol rezervlerinden iç piyasaya petrol satışı gerçekleştirebileceğini açıklamasıyla son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Uzmanlar, Japonya'nın kendi yasalarına göre rezervlerini yalnızca arz kısıtlamaları veya doğal afetler sırasında piyasaya sürülebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ülkelerin kısıtlamaları yeniden gündeme getirmesi de talep görünümünün zayıflayacağı endişelerini artırarak fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Almanya, aşılanmamış olanlar için daha sert kısıtlamalar da dahil olmak üzere bir dizi yeni önlem açıklarken, Avusturya artan vaka sayıları sonrası bugün itibarıyla 20 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını uygulamaya alacağını duyurdu.

Belçika'da maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirler geri getirilirdi. Hollanda, ülke çapında şiddetli protestolara yol açan üç haftalık kısmi sokağa çıkma yasağına devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,98 ile 80,24 dolar aralığının direnç, 77,72 ile 76,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: dunya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş