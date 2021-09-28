DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumhuriyetçiler'den Biden hükümetine çelme
Gürcistan: Saakaşvili dönerse hapsedilir
2021 İBB burs başvurusu | İBB burs başvurusu başladı mı? İBB bursu 2021-2022 döneminde ne kadar?
Koronavirüsün kökeni yeniden araştırılacak
OPEC'ten petrol için son tarih; 2045!
Alman otomobil devi Volkswagen'e tazminat şoku
Tayfun Ay geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu
Çevik Bir, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Exxen üyeleri ExxenSpor izleyebilir mi? Exxen aboneleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izleyebilir mi?
BOSS4 Gayrimenkul’ün yeni projesi görücüye çıkıyor
Akıllı telefonunuzu korsanlara karşı en güvenli şekilde kullanmanın yolları
Macron'a yumurta fırlatmıştı: Akıl hastanesine yatırıldı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ''fiyat artışı'' açıklaması
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden BM'ye, 'Hindistan'a müdahale' çağrısı
Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport uydu frekansı | Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport'tan nasıl izlenir?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Peskov: Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı rekora yakın seviyelerde

Peskov: Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı rekora yakın seviyelerde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Gazprom şu anda rekora yakın seviyelerde Avrupa’ya ihracat gerçekleştiriyor ve tümüyle hatta biraz da fazlasıyla yükümlülüklerini yerine getiriyor.” dedi.

2 Saat Önce
2021-09-28 14:25:53
Peskov: Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı rekora yakın seviyelerde

Peskov, gazetecilere, Avrupa'da spot doğal gaz piyasasında fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Peskov, “Avrupa spot piyasasındaki gelişmeleri izliyoruz. Gazprom, şu anda rekora yakın seviyelerde Avrupa'ya ihracat gerçekleştiriyor ve tümüyle hatta biraz da fazlasıyla yükümlülüklerini yerine getiriyor.” diye konuştu.

Gazprom'un çalışmalarını azami düzeyde yürütmeye devam ettiğini belirten Peskov, “Gazprom, Avrupa'nın artan doğal gaz talebini karşılamak için yeni uzun vadeli sözleşmeleri de değerlendirmeye hazır. Rusya, tüm Avrupa kıtasının enerji güvenliğinin mutlak ve tartışılmaz bir garantörü olmuştur ve olmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Gazprom ile Macaristan arasında dün imzalanan 15 yıllık doğal gaz anlaşmasını ve Ukrayna'dan gelen tepkileri de değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu anlaşma, Macaristan'a ekonomik açıdan faydalı rotalar üzerinden düzenli gaz tedarikini garanti edecek uzun vadeli bir sözleşmedir. Burada kimsenin hakkı veya uluslararası ticaret kuralı ihlal edilmemektedir. Ukrayna dahil hiçbir ülkenin Rus-Macaristan ilişkilerinin bu yönüne müdahale etme hakkı yoktur."

Gazprom ile dün Macaristan'ın MVM şirketi arasında imzalanan sözleşmeyle, yılda 4,5 milyar metreküp gazın TürkAkım üzerinden 2036'ya kadar Macaristan'a sevk edilmesi üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Macaristan arasındaki 15 senelik doğal gaz anlaşmasına tepki göstererek iki ülke arasında gerçekleşecek hükümetler arası ekonomik kalkınma komisyonunun 5. toplantısını erteleme kararı almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN