DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Meslek liseliler üretti: Bu kekte glüten ve şeker yok
İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden Şeyh Cerrah Mahallesi'ne provokatif ziyaret
Donbas'ta patlama: 2 Ukrayna askeri öldü
E-imza nedir nasıl kullanılır? E-İmza başvurusu nasıl yapılır?
Trabzonspor'dan Dedryck Boyata hamlesi
İsveç Başbakanı Andersson'un evinde kadın göçmenin çalıştığı ortaya çıktı
Nazarbayev'in kızının kaçırdığı serveti, malikanesi ve özel jeti gündemde
Doğumu kolaylaştıran egzersizler nelerdir?
Laktasyon nedir?
ABD'de geçmişte 1700'den fazla Kongre üyesi siyahileri köle edindi
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Süslü Korkuluk oyuncuları kimler? Süslü Korkuluk dizisi nerede çekiliyor?
Bebeklerde neden reflü olur?
Boğaziçi gösterileri; 5 sanık hakkında yakalama emri

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Peak Games'in sahibi Zynga satıldı

Peak Games'in sahibi Zynga satıldı

Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, 'FarmVille' oyunun yaratıcısı ve Peak Games'in sahibi Zynga'yı satın aldı.

2 Saat Önce
2022-01-10 17:57:55
Peak Games'in sahibi Zynga satıldı

Take-Two'dan yapılan açıklamada, şirketin Zynga'yı hisse başına 9,86 dolar fiyatla 12,7 milyar dolara satın aldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu teklifin Zynga hissesinin 7 Ocak 2022'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 64 üzerinde olduğu aktarıldı.

Zynga'nın hissedarları hisse başına 3,5 dolar nakit ve her Zynga hissesi başına 6,36 dolarlık Take-Two hissesi alacağı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin ilk 2 yılda 100 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi oluşturacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Zynga, Haziran 2020'de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Böylece, Peak Games Türkiye'nin ilk unicornu olmuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş