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Paraguay’da kripto para yasa tasarısı Senato’dan geçti
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Paraguay’da kripto para yasa tasarısı Senato’dan geçti

Paraguay’da kripto para yasa tasarısı Senato’dan geçti

Paraguay'da dün yapılan oylamada, kripto para yasa tasarısı Senato'dan geçti. Senatodan onay alan tasarı, 2022’de oylanmak üzere Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.

2 Saat Önce
2021-12-18 13:42:18
Paraguay’da kripto para yasa tasarısı Senato’dan geçti

Paraguay'da senato, dün kripto paraların alım satımını ve madenciliğini regüle eden bir yasa tasarısını onayladı. Tasarının onaylandığını senatör Fernando Silva Facetti de Twitter hesabından doğruladı. Facetti, tasarının kripto para madenciliğini bir endüstri olarak tanımayı amaçladığını, enerjiye erişimi garanti altına alacağını ve büyüyen bu sektöre resmiyet kazandıracağını ifade etti.

Tasarıda kripto para madenciliği yapacak kişi veya kurumların endüstriyel elektrik tüketimi için izin talep etmeleri ve daha sonra bir lisans başvurusu yapmaları öngörülüyor.

Ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Menkul Kıymetler Komisyonu, Kara Para Aklamayı Önleme İdaresi ve Ulusal Elektrik Kurumu ise kripto para madenciliği faaliyetlerini denetleyecek.

Öte yandan tasarıda, kripto para alım satım ve saklama hizmeti vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin de kayıtlı olmaları isteniyor.

Paraguay, ürettiği enerjinin yalnızca üçte birini tüketiyor. Ülkenin enerji fazlalığının kripto para madenciliğinde kullanılması hedefleniyor.

Senatodan onay alan tasarı, 2022'de oylanmak üzere Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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