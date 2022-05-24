Otomotiv devinden ''Rus gazı'' uyarısı: Üretim durma noktasına gelir!

Alman otomotiv devi BMW, doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak için güneş, jeotermal ve hidrojen dahil olmak üzere yeni enerji yatırımları araştırdığını duyurdu.

Alman otomotiv devi BMW'nin üretim şefi Milan Nedeljkovic, şirketin doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak için güneş, jeotermal ve hidrojen dahil olmak üzere yeni enerji yatırımları araştırdığını söyleyerek Rus doğalgazına yönelik ambargonun sektörü durma noktasına getireceği konusunda uyardı.

2021'de enerji tüketiminin yüzde 54'ü doğalgaza dayanan BMW, tesislerine nerelere güneş panelleri ekleyebileceğini araştırıyor ve Almanya'nın Leipzig kentindeki tesisine hidrojen taşımak için yerel makamlarla planlar geliştiriyor.

Nedeljkovic, açıklamasında "Hidrojen, doğalgaz talebini azaltmak ve hatta tamamen telafi etmek için çok uygun" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan doğalgaz tedariki kesildiğinde BMW fabrikalarına ne olacağı sorusuna yanıt veren Nedeljkovic, "Sektörümüz Alman doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyor. Sadece BMW değil, tüm sektör durma noktasına gelirdi" dedi. .