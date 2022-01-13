Orban, enflasyonla mücadele için 6 temel gıdaya fiyat sınırlaması getirdi

Macaristan Başbakanı Orban, ülke tarihinin en çekişmeli seçimlerine hazırlandığı bu günlerde enflasyondaki tırmanışın önüne geçmek için altı temel gıda maddesinde fiyatların sınırlandırılması talimatını verdi.

Avrupa çapında fiyatların enerjinin yükselen maliyeti nedeniyle arttığını belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda fiyat sınırlandırmasının uygulanacağı temel ürünleri şeker, un, ayçiçek yağı, tavuk göğsü, domuz budu ve süt olarak açıkladı. Orban'ın talimatına göre bu ürünler gelecek aydan itibaren 15 Ekim'deki fiyatlar üzerinden satılacak.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Orban yönetimi kasım ayında tüketici fiyatlarının yüzde 7,4'lük artışla son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşması üzerine vatandaşların yükünü hafifletmek için akaryakıt ve ev kredilerini dondurmuştu.

İlkbaharda genel seçimlere hazırlanan Orban hükümeti ailelere vergi iadesi, emekli maaşı ve asgari ücret için de artışlar vadederek 2 milyar tutarında harcamaların önünü açmıştı.

3 Nisan'da sandık başına gidece ülkede Orban'ın liderliğindeki Fidesz Partisi kendisini koltuğundan etmek isteyen altı muhalefet partisinden oluşan ittifakın adayı Peter Marki-Zay ile yarışacak. Aralık ayında yapılan anketlerde Fidesz Partisi birleşik ittifaka göre beş puan önde görünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.