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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / OPEC+ petrol kararını verdi: Üretim 432 bin varil artacak

OPEC+ petrol kararını verdi: Üretim 432 bin varil artacak

OPEC+ ülkeleri bugün gerçekleştirdiği toplantıda kademeli üretim artışına devam etme kararı aldı.

2 Saat Önce
2022-03-31 16:13:29
OPEC+ petrol kararını verdi: Üretim 432 bin varil artacak

BloombergHT'de yer alan habere göre, OPEC üyeleri sanal olarak gerçekleştirilen toplantıda beklentilere paralel olarak petrol üretimini Mayıs'ta günlük 432 bin varile yükseltmek konusunda anlaştı.

Karar sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.6 düşüşle 107.05 dolardan işlem gördü.

OPEC'in toplantısı sadece 13 dakika sürdü.

ABD'de Joe Biden yönetimi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası petroldeki hızlı yükseliş nedeniyle stratejik rezervlerinden daha fazla petrol satmayı değerlendiriyor.

OPEC+ ülkelerinin bir sonraki toplantısı 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. .

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