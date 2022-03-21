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OAC’den Türkiye’ye yatırım çağrısı
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / OAC’den Türkiye’ye yatırım çağrısı

OAC’den Türkiye’ye yatırım çağrısı

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Temon, ülkesinin zayıf değil, zayıflatılmış bir ülke olduğunu ve yeniden bir kriz yaşanmaması için kalkınma hamlelerine devam edeceklerini söyledi.

1 Saat Önce
2022-03-21 17:03:28
OAC’den Türkiye’ye yatırım çağrısı

Bakan Temon, 11-13 Mart'ta düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

OAC'nin yaklaşık 10 yıl süren iç savaşa sahne olduğunu belirten Temon, "Orta Afrika Cumhuriyeti zayıf bir ülke değil, zayıflatılmış bir ülke." ifadesini kullandı.

Temon, ülkesinde uzun yıllar süren kriz döneminin ve iç savaşın geride kaldığının altını çizerek dünyaya açılma hedefleri olduğunu, yeniden kriz yaşamamak için kalkınma hamlelerine devam edeceklerini kaydetti.

Temon, Türkiye'yi ülkesine yatırım yapmaya davet etti

OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın, "Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin iki ülke ilişkilerine ivme kazandırdığını belirten Temon, ülkesinin yeniden inşası için başta Türkiye olmak üzere güvenilir ortaklara ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birçok alanda tecrübesi olduğunu belirten Temon, Türkiye'nin bilgi birikimini, yurt dışı seyahatlerinde ve özellikle Afrika seyahatlerinde karşılaştığı Türk iş insanları ve yatırımcılar sayesinde keşfetme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Enerji, altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yatırım beklediklerini belirten Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OAC, ormancılık ve kereste sektöründe muazzam bir potansiyele sahip. Tarım için çok zengin, elverişli arazileri var. Tamamen bakir ve yeniden inşa edilecek bir ülke. Farklı mahsullerin yetiştirilmesine elverişli iklimi var. Petrol, uranyum, lityum, kobalt, pamuk ve koltan gibi çok ilgi gören kaynaklara sahip." .

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