NFT'lere darbe: Bir korsan internet sitesi bütün NFT'leri ücretsiz yayınlıyor

Milyon dolarlara satılan NFT’ler, kısa bir zamanda sanat ve teknoloji dünyasında sansasyon yaratmayı başardı. Avustralyalı bir sanatçı/programcı ise kurduğu korsan internet sitesinde şu ana kadar satılan NFT’leri ücretsiz yayınlamaya başladı.

Gün geçmiyor ki NFT ile ilgili yeni ve tuhaf bir haber çıkmasın. Daha iki gün önce ünlü yönetmen Tarantino'nun yayınladığı Pulp Fiction filminin NFT koleksiyonu mahkemelik olmuştu.

Dudak uçuklatan paraların döndüğü NFT dünyasına her geçen gün yeni bir ünlü isim dahil olurken geçtiğimiz hafta 1,2 Milyon TL'ye satılan +18 NFT de son haftalarda gündeme oturan örneklerinden biriydi. Satılan bu NFT'lerin dijital olarak indirilebiliyor ve herkese açık olmasıysa işin en tuhaf yanı belki de.

Bu çılgınlıkta bir fırsat kapısı gören Avustralyalı bir sanatçı/programcı da ‘kullanıcılara Ethereum blokzinciri içinde yer alan bütün NFT'leri tek seferde indirme olanağı sunduğunu' iddia eden bir internet sitesi oluşturdu. The NFT Bay olarak adlandırılan sitenin yaratıcısı Geoffrey Huntley, ‘insanlara ne satın aldıklarını göstermek istediğini' ifade ediyor.

The NFT Bay, insanlara mesaj vermeyi amaçlıyor:

The NFT Bay adlı internet sitesinin tasarımı, ünlü korsan film ve yazılım sitesi ‘The Pirate Bay' ile büyük benzerlik gösteriyor. 19,5 terabaytlık bir NFT arşivine sahip olan The NFT Bay, şu ana kadar alınan ve satılan bütün NFT'lerin internet üzerinden birkaç tıkla indirilebileceğine dikkat çekmeye çalışıyor. Geoffrey Huntley de ‘NFT satın almanın internetten resim indirmekten farksız' olduğunu belirtiyor.

Öte yandan NFT savunucularıysa internetten resim indirmekten çok farklı olduğunu ve satın alınan NFT'ye sahip olduklarını ve belli bir ‘prestij' getirdiğini iddia ediyor. Bu fikri savunmak için verilen en büyük örneklerden biriyse ‘bir sürü Mona Lisa tablosu kopyasının yapılması ama yalnızca bir tane orijinali olması.' Bunun aksini kanıtlamak isteyen Geoffrey Huntley, yarattığı bu internet sitesinin gelecek kuşaklar için ibret olmasını umduğunu belirtiyor.

NFT nedir, NFT coin ne işe yarar?

NFT, tam adıyla non-fungible token son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Bir nevi dijital sertifika olan NFT'de, bir sanat eseri ya da resim fiziksel bir varlık olarak bulunmuyor. NFT için fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları olarak adlandırılıyor.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.