New York'ta benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesinde!

ABD’nin New York eyaletinde petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

New York'ta benzin fiyatlarının artışı halkı tedirgin ediyor. Son yılların en büyük zammını alan benzin fiyatları ülkede tartışma konusu oldu.

New York ve New Jersey'de benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

New York'ta sürücüler geçen yılın bu zamanına göre galon başına yaklaşık 1 dolar daha fazla ödüyor.

1 galon benzin (3,78LT) 4,02 dolar (38,59TL)'den satılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.