DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yabancılara en çok konut satılan iller belli oldu
Gram altında yükseliş nereye kadar sürecek?
Libya’da bir toplu mezar daha bulundu
Cilde Karşı Zaman Bükücü Gençlik Aşısı Uzm. Est. Gamze Akman Tedavisi
MİT'in MOSSAD casus operasyonunda Bitcoin detayı
Yüksek faiz indirimi niçin yapıldı?
2022'de öğretmen-polis-hemşire maaşına ne kadar zam yapılacak? 2022 En düşük memur maaşı ne kadar?
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması
Putin’den Taliban'la ilgili sürpriz açıklama
Faiz artırım trenine binenler artıyor
Elon Musk, Tim Cook'un ''İstanbul'' tweetiyle dalga geçti
ABD'den Çin'e karşı FETÖ'cü Enes Kanter'e destek
Kanada ordusunda cinsel saldırı skandalı! 11 üst düzey komutan görevden uzaklaştırıldı
Halkbank’tan ABD’de görülen davaya ilişkin açıklama
Kripto parası olanlar dikkat! İşte Bitcoin’de yeni hedef

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / New York'ta benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesinde!

New York'ta benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesinde!

ABD’nin New York eyaletinde petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

2 Saat Önce
2021-10-23 08:08:56
New York'ta benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesinde!

New York'ta benzin fiyatlarının artışı halkı tedirgin ediyor. Son yılların en büyük zammını alan benzin fiyatları ülkede tartışma konusu oldu.

New York ve New Jersey'de benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

New York'ta sürücüler geçen yılın bu zamanına göre galon başına yaklaşık 1 dolar daha fazla ödüyor.

1 galon benzin (3,78LT) 4,02 dolar (38,59TL)'den satılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş