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New York Belediyesi, binden fazla aşısız çalışanını işten kovdu
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / New York Belediyesi, binden fazla aşısız çalışanını işten kovdu

New York Belediyesi, binden fazla aşısız çalışanını işten kovdu

New York Belediyesi, çeşitli alanlarda çalışan 1.430 çalışanını işten kovdu. Bu büyük kıyımın nedeni ise, çalışanların COVID-19 aşısı olmaması!

1 Saat Önce
2022-02-18 10:14:38
New York Belediyesi, binden fazla aşısız çalışanını işten kovdu

ABD'nin New York Belediyesi aşı olmayanlara karşı savaş açtı

New York Belediye Başkanı, Ekim ayından bu yana yürürlükte olan aşı yönetmeliğine uymadıkları için 1.430 belediye çalışanının işten çıkarıldığını duyurdu. Bu rakam, şehrin toplam işgücünün yüzde 1'inden azını temsil ediyor.

Düzenlemeler iki aşamalı çalışıyor. Yeni işe alınanlar ikinci aşılarını olduklarını kanıtlamak durumda. Son birkaç ayda ücretsiz izne ayrılan (ve sağlık sigortasına erişimi olmayan) personel ise bir doz aşı olduğunun kanıtı göstermek zorunda. İşten atılanların yanında, son bir haftada 1.000 kişinin de işini kaybetmemek için son anda aşı yaptırdığı belirtiliyor.

New York sakinlerinin yüzde 85'inden fazlası en az bir doz aşı yaptırdı, yüzde 76'sı ise tam aşılı. Bu, ulusal ortalamanın çok üzerinde. ABD'deki insanların yüzde 65'inden azı en az iki doz aşı olmuş durumda.

New York şehrinde restoran, spor salonu ve eğlence mekanlarının müşterilerinin de giriş için aşı olduğunu gösteren belge sunmaları gerekiyor.

Eyalet istatistiklerine göre, geçen hafta New York'ta günde ortalama 1.700 yeni virüs vakası tespit etti. .

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