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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Moskova Borsası’ndan açıklama

Moskova Borsası’ndan açıklama

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 'mevcut durum' nedeniyle yarın da (3 Mart) devam edilmeyeceği belirtildi.

2 Saat Önce
2022-03-02 23:29:22
Moskova Borsası’ndan açıklama

Moskova Borsası, 3 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası, şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti. AA .

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