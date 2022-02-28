Moskova Borsası bugün kapalı

Moskova Borsası'nın bugün işlemlere açılmayacağı açıklandı.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlerin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı bugün yüzde 20'yi aştı.

Moskova Borsası cuma günkü yüzde 26'lık artışa karşın şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti. .