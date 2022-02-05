DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gaziantep FK - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzin ve motorin ne kadar?
3 lidere HDP'li Oya Ersoy tepkisi: 'Nerdesiniz? Niye toz oldunuz?'
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya soruşturma: Bulgular ciddi ve yeterli
Japonya'dan Tonga'ya 2,44 milyon dolarlık yardım
1110 kişilik kadro ihdası Resmi Gazete'de
CHP'li Gürsel Tekin kendisinden 26 yaş küçük spiker ile evlendi
Ahmet Hakan'dan Davutoğlu’na yanıt: 'Al sana çizgi değişimi'
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
Rusya'nın en zengin kadınından 'Para nasıl, nereye harcanır' dersi
Morgan Stanley: Tarihteki en büyük parasal sıkılaşma geliyor
Netflix'in büyük rakiplerinden HBO Max Türkiye'ye geliyor
Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler için acele kamulaştırma kararı
Kafede tepki çeken uygulama: Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır
ABD'deki Halkbank davası ile ilgili yeni gelişme

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Morgan Stanley: Tarihteki en büyük parasal sıkılaşma geliyor

Morgan Stanley: Tarihteki en büyük parasal sıkılaşma geliyor

Yatırım bankası Morgan Stanley, dünyanın önde gelen merkez bankalarının tarihteki en büyük parasal sıkılaşmaya hazırlandığını belirterek önümüzdeki 12 ay içerisinde piyasadan 2,2 trilyon dolar likiditenin çekileceği tahmininde bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-05 08:00:12
Morgan Stanley: Tarihteki en büyük parasal sıkılaşma geliyor

Küresel olarak enflasyonda gözlenen artışın ardından Federal Reserve, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası koronavirüs döneminde ekonomiyi canlandırmak için enjekte ettikleri nakiti geri çekeceklerinin sinyalini vermişti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Federal Reserve'ün bu yıl 5 defa faiz artışına gideceği yönündeki beklentiler yükseldi. İngiltere Merkez Bankası da üç ay içerisinde ikinci defa faizleri artırdı.

Morgan Stanley analistleri ise bu dört büyük bankanın bilançolarının Mayıs ayında zirve yaparak inişe geçeceğini belirtti.

Bu yılki sıkılaşmanın 2018 yılında piyasadan çekilen 500 milyar dolardan 4,5 kat daha fazla olacağını tahmin eden banka uzmanları Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi bankalarına sunduğu düşük faizli limitsi fonlama uygulamasına atıfta bulunarak "Mayıs 2022 ve Mayıs 2023 arasında Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosunun Fed'den daha hızlı küçülmesini öngörüyoruz," ifadelerini kullandı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş