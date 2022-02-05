Morgan Stanley: Tarihteki en büyük parasal sıkılaşma geliyor

Yatırım bankası Morgan Stanley, dünyanın önde gelen merkez bankalarının tarihteki en büyük parasal sıkılaşmaya hazırlandığını belirterek önümüzdeki 12 ay içerisinde piyasadan 2,2 trilyon dolar likiditenin çekileceği tahmininde bulundu.

Küresel olarak enflasyonda gözlenen artışın ardından Federal Reserve, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası koronavirüs döneminde ekonomiyi canlandırmak için enjekte ettikleri nakiti geri çekeceklerinin sinyalini vermişti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Federal Reserve'ün bu yıl 5 defa faiz artışına gideceği yönündeki beklentiler yükseldi. İngiltere Merkez Bankası da üç ay içerisinde ikinci defa faizleri artırdı.