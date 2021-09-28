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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Moody's: Avrupa'da tüketici güveni hala sağlam

Moody's: Avrupa'da tüketici güveni hala sağlam

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüsün Delta varyantıyla ilişkili vakaların artmasına karşın Avrupa'da tüketici güveninin hala sağlam olduğunu duyurdu.

2 Saat Önce
2021-09-28 16:35:34
Moody's: Avrupa'da tüketici güveni hala sağlam

Moody's'in "Tüketicinin Durumu" başlıklı eylül ayı bilgi notunda, Avrupa'daki yüksek enerji ve gıda fiyatlarının tüketicilerin, özellikle dar gelirli tüketicilerin keyfi harcamalarının azalmasına neden olacağı belirtildi.

Bilgi notunda, Avrupa'da perakende satışların bu yılın temmuz ayında Temmuz 2019'a göre yüzde 5 arttığı bildirildi.

Avrupa'da tüketici güveninin halen sağlam olduğu belirtilen bilgi notunda, hizmet sektöründe tüketimin salgın öncesi döneme kıyasla

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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