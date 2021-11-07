Milyarder yatırımcının nakit varlıklarında rekor

Milyarder yatırımcı Warren Buffett’in şirketinin nakit varlıkları üçüncü çeyrekte rekor kırdı

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Warren Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway'in nakit varlığı rekor kırdı.

Şirket konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle kârlılığın azaldığını, bazı hisse fiyatlarındaki yükselişle hisse satışı yapıldığını ve nakit varlıkların da rekor kırdığını bildirdi.

Şirketin nakit varlıkları Eylül ayının sonunda 149.2 milyon dolarla rekor seviyeye yükseldi. 3. çeyrekte faaliyet kârı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18 artışla 5.48 milyar dolar oldu.

Yapılan açıklamada 2020'nin 3. çeyreğinden itibaren bünyesinde bulunan şirketlerin satış ve kârlılığının yüksek taleple arttığı belirtildi. Berkshire Hathaway 3. çeyrekte 7.6 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptı, 9 ayda toplam 20.2 milyar dolarlık hisse geri alımı yapıldı. Şirket 2020'de de 24.7 milyar dolarla rekor hisse geri alımı yapmıştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.