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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Merkel'in emeklilik istekleri Almanya’da tartışmaya neden oldu

Merkel'in emeklilik istekleri Almanya’da tartışmaya neden oldu

16 yıllık görevindeki son günlerini geçiren Alman Başbakan'ın emeklilik istekleri Almanya'da tepkiye neden oldu.

2 Saat Önce
2021-11-18 08:43:19
Merkel'in emeklilik istekleri Almanya’da tartışmaya neden oldu

Almanya'da yeni hükümetin kurulması ile Başbakan Angela Merkel'in 16 yıldır oturduğu koltuktan kalkması bekleniyor.

Merkel'in emeklilik talepleri ise kriz çıkardı. Almanya'da eski başbakanların ofis giderlerini devlet karşılıyor. Ancak ofiste en fazla 5 kişinin çalışmasına izin veriliyor. Merkel'in 9 kişi çalıştırma talebi ise salı akşamı meclis komisyonu tarafından onaylandı.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, haberi manşetinden 'Ayda 15 bin Euro ve 9 çalışan. Merkel emekliliğini böyle planlıyor' başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Merkel, bu kişilerin iki ofis yöneticisi, iki danışman, iki sekreter, bir ofis çalışanı ve iki şoförden oluşacağını belirtti. Bu kişilerin maaşı ortalama 10 bin Euro olacak.

Merkel ise 15 bin Euro maaş alacak. Diğer kalemlerle ofisin maliyeti aylık 100 bin Euro'yu geçecek. Meclisteki Hür Demokrat Parti ve Yeşiller ise bu talebi 'savurganlık' olarak niteledi.

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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