MediaMarkt’a siber saldırı şoku! Saldırganlar 50 milyon dolar değerinde Bitcoin talep ediyor

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği zinciri MediaMarkt, on milyonlarca dolar değerinde Bitcoin (BTC) talep edilen bir fidye yazılımı saldırısının hedefi oldu.

BleepingComputer'ın haberine göre, Almanya merkezli perakende devi MediaMarkt, hacker'ların verilerini çaldığı ve başlangıçta yaklaşık çeyrek milyar dolar değerinde Bitcoin talep ettikleri siber saldırının kurbanı oldu.

Pazar gecesi uluslararası hacker grubu Hive tarafından başlatıldığı iddia edilen siber saldırıda şirketin tüm verilerinin şifrelediği ve ardından BT sistemlerinin kapatılıldığı bildirildi. Hacker grubu, şifrelenen veriler için verecekleri şifre çözücü karşılığında fidye olarak 240 milyon dolar değerinde BTC talep etti. Ardından fidye miktarını 50 milyon dolara düşürdü.

MediaMarkt, BleepingComputer'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

MediaMarktSaturn Perakende Grubu ve ulusal kuruluşları bir siber saldırının hedefi oldu. Şirket, derhal ilgili makamlara bilgi verdi ve etkilenen sistemleri tespit etmek ve oluşan hasarları mümkün olan en kısa sürede onarmak için tüm hızıyla çalışıyor. MediaMarktSaturn, tüm satış kanallarından müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor ve tüm hizmetlerin en kısa sürede aksama olmaksızın tekrar sunulabilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor.

MediaMarkt'ı hedef alan siber saldırı, Hive'ın Ağustos ayında Memorial Sağlık Sistemini hedef alması ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) fidye yazılımı grubu hakkında bir uyarı yayınlamasının ardından geldi.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.