McDonald's Rusya’da kapılarını yeniden açtı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmek için 30 yıl önce geldiği bu ülkeden ayrılma kararı alan McDonald's, kapılarını yeniden açtı. Başkent Moskova’da bugün 15 şubede yeni isimle açılış yapıldı. Yarın ise 50 şube daha yeniden hizmete açılacak.

ABD'li ünlü yemek zinciri McDonald's, Rusya'da “Vkousno i tochka” (Lezzetli Nokta) adıyla yeniden kapılarını müşterilerine açtı.

Başkent Moskova'da bugün 15 şubede yeni isimle açılış yapıldı. Yarın ise 50 şube daha yeniden hizmete açılacak.

McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek için 30 yıl önce geldiği bu ülkeden ayrılma kararı almıştı.

Rusya'da açılan yeni zincirin yöneticisi Oleg Paroiev, ülkedeki enflasyon yüzünden fiyatların eskiye oranla biraz artırılacağını duyurdu. Paroiev, ürünlerin lezzetinin ise eskisinden daha iyi olacağı vaadinde bulundu.

Rusya'da McDonald's zincirini satın alan Alexandre Govor, düzenlediği basın toplantısında ülke genelindeki McDonald's şirketinin 51 bin çalışanının işini koruyacağını açıkladı.

Govor, ülke genelinde 850 şubeyi yeniden açmanın yanında bunlara yenilerini ilave etmek istediğini duyurdu. 62 yaşındaki işadamı daha önce Sibirya'nın bazı kentlerinde McDonald's zincirlerinin işletmeciliğini yapıyordu.

Soğuk Savaşın bitişini simgeliyordu

1990'ların başında Sovyetler Birliği dağıldığında, Soğuk Savaş geriliminin düşürülmesini somutlaştırmak için Rusya'daki ilk şubesini açan McDonald's, milyonlarca Rus'un Amerikan yemeğini ve kültürünü tatmasına vesile olmuştu.

McDonald's'ın Rusya'ya girişi gibi, oradan çıkışı da Rusya ve Batı arasındaki diplomatik ilişkilerdeki değişimi sembolize ediyor.

Dünyanın en büyük hamburger zinciri McDonald's şirketin, Rus pazarından çıkarak, şubelerini Govor'a devretmesinden dolayı 1.4 milyar dolara kadar kaybı olduğu tahmin ediliyor.

McDonald's geçen yıl toplam cirosunun yaklaşık yüzde 9'una tekabül eden 2 milyar doları Rus ve Ukrayna pazarından elde etmişti. McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını 15 yıl içinde tekrar satın alma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Euronews Türkçe .