Mark Zuckerberg zarar etmeye başladı

Yaklaşık olarak 2 hafta kadar önce 2021 yılının 4. çeyreği ile ilgili bazı mali durum raporları yayınlanmıştı. Görünen o ki yatırımcılar bu mali rapordan hiç memnun değil. Meta 18 yıllık tarihi boyunca ilk defa geriye düşmeye başladı.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. Ortaya çıkan son detaylara göre aktif kullanıcı sayısının düştüğü söylenen Facebook büyük bir değer kaybına neden oldu. 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık olarak 1 milyon civarında kullanıcıyı kaybeden şirket hisse değeri bakımından korkunç bir gerileme yaşıyor. Yaklaşık olarak yüzde 40 seviyesinde bir gerileme var.

CNN Türk'ün haberine göre; 240 milyar dolarlık piyasa değeri kaybı yaşayan Meta giderek daha fazla arka planda kalıyor. Bloomberg tarafından paylaşılan dünyanın en değerli şirketleri sıralamasına baktığımızda Meta artık ilk 10 içerisinde yer almıyor. Şirket yeni zararlar nedeniyle geriye düştü.

Eylül 2021 tarihinde yayınlanan listeye baktığımızda Facebook şirketinin dünyanın en değerli 6. markası olduğunu görüyoruz. Henüz Meta olmadan böyle bir değere sahip olan şirket güncel listeye baktığımızda 11. sıraya kadar düştü. Bu durum hem yatırımcılara hem de şirketin kendisine büyük bir tedirginlik yaratıyor.

Şu anki listeye baktığımızda Apple 2,8 trilyon dolarlık piyasa değeri ile en değerli şirket olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft ise 2,2 trilyon dolar değere sahip. Önümüzdeki aylarda Meta ile ilgili bu düşüş devam ederse şirket belki de ilk 20 içerisinde bile yer alamayacak. .