Mark Zuckerberg üzgün!

Ünlü ekran kartı üreticis NVIDIA, Mark Zuckerberg'in kurduğu Facebook'un çatı şirketi Meta'yı geçerek ABD'nin en değerli 7. şirketi oldu.

Bu hafta, çoğu şirketi 2021 yılının son çeyreğindeki kazanç raporlarını açıkladı. Bu kazanç raporları ardından şirketler arasındaki denge değişti ve ABD'nin en değerli 10 şirketi sıralamasında değişikler meydana geldi.

Bu değişikler sonucunda bazı büyük şirketler sıralamada yerini kaybederken bazı şirketler kendini yükseltti. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticileri arasında yer alan NVIDIA, ABD'nin en büyük 10 şirketi sıralamasında Mark Zuckerberg'in kurduğu Facebook'un çatı şirketi Meta'yı geçerek yer aldı.

NVIDIA, Meta'yı geçerek ABD'nin en değerli 7. şirketi oldu!

NVIDIA, açıkladığı 2021 yılının 4. çeyreğinde rekor bir kazanç açıkladı. Şirket, bu pazartesi yaptığı açıklamada şirketin piyasa değerini 618,2 milyar dolar olarak belirtti. Bu değer sayesinde NVIDIA, Meta gibi birçok teknoloji şirketini geçerek ABD'nin en değerli 7. şirketi oldu.

Facebook'un çatı şirketi Meta, kazanç çağrısıyla birlikte tarihinde ilk kez platformlarında kullanıcı düşüşü olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından şirketin hisse senetlerinde büyük oranda düşüş yaşandı ve şirketin piyasa değeri 612,2 milyar dolara düştü. Bu sayede NVIDIA, Meta'yı geçerek 7. sırada yer aldı.

Dow Jones Piyasa verilerine göre NVIDIA, geçtiğimiz yıl ABD'nin en değerli 15. şirketi olarak konumlanıyordu. Bundan iki yıl önce ise şirket, 50. sırada yer alıyordu. Bu durum, şirket için muhteşem bir büyüme olarak görülüyor. Özellikle pandeminin yaygınlaşmasıyla birlikte ekran kartlarına olan talep artmıştı ve şirketin kazancı yıldan yıla yüzde 40 ile yüzde 50 oranında artış göstermişti.

Meta'nın bu düşüşündeki en büyük etkenin TikTok olduğu düşünülüyor. Özellikle Çinli sosyal medya devi, piyasada olduğundan beri birçok kullanıcıyı kendine çekmeyi başardı ve başarmaya da devam ediyor. Buna ek olarak metaverse projelerindeki belirsizlik ve kullanıcıları bilgilerinin korunmasıyla ilgili problemler yüzünden şirketi değeri bir günde 232 milyar dolar azaldı.

Ünlü ekran kartı ve işlemci üreticisi AMD'nin 148 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğunu düşünürsek bu düşüş çok büyük gözüküyor. Peki, sizin düşünceleriniz neler? NVIDIA'nın yakaladığı bu başarı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum‘da belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: shiftdelete.net .