Macron da kalın giyindi

Fransa'da enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı 'kalın giyinme' trendine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu.

Macron, Elysee Sarayı'nda siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcileri bir araya getirmesi amacıyla yakın zamanda kurulan "Yeniden Tesis Ulusal Konseyi"nin internet sitesinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte olduğu gibi kravat gömlek yerine ceketinin altına boğazlı kazak giyerek makamında kameraya konuşması ülke basınına konu oldu.

Fransız kanalı BFMTV'ye politika editörü Bruno Jeudy, Macron'un boğazlı kazağıyla "kışın elektrik kesintisi ve fiyatların artışı endişesi karşısında hükümetin enerji tasarrufu girişimine" destek mesajı verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede kış soğukları karşısında kalorifer sıcaklıklarını artırmak yerine kalın giyinme gibi enerji tasarrufu önerileri tartışılırken Başbakan Elisabeth Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de boğazlı kazak giyerek "kışlık elbise giyme" girişimi başlatmıştı.

İktidarın tasarruf önerileri alay konusu oldu

Muhalefet, hükümeti eleştirerek tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulması çağrısı yapmıştı.

Bazı muhalif isimler de yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olduğu görüntüleri anımsatarak, tepki göstermişti.

Bazı iktidar milletvekillerinin de Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik "kurutma makinesi yerine çamaşır askılığı, battaniye ile Meclise gelinmesi gibi tasarruf önerileri", ülkedeki siyasiler arasında alay konusu olmuştu.

Fransa, enerji darboğazında

Fransızlar da sosyal medyada, "hükümetin enerji sıkıntısına çare bulmak yerine tasarruf edilmesine yönelik öğütleriyle gülünç duruma düştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor. AA