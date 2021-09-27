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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Macaristan, Rusya ile 15 yıllık doğal gaz satın alım anlaşması imzaladı

Macaristan, Rusya ile 15 yıllık doğal gaz satın alım anlaşması imzaladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Rus enerji şirketi Gazprom ile 15 yıllık doğal gaz satın alma konusunda anlaşma imzaladığını duyurdu.

6 Dakika Önce
2021-09-27 19:12:21
Macaristan, Rusya ile 15 yıllık doğal gaz satın alım anlaşması imzaladı

Szijjarto, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom ile varılan anlaşma sayesinde Macaristan'ın enerji arzının güvenliğini 15 yıllığına garanti altına aldıklarını söyledi.

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Orta Avrupa'da enerji arzı güvenliğinin her zaman hem stratejik hem de ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Szijjarto, doğal gazın hem Macaristan hem de Avrupa için olağanüstü öneme sahip olduğunu kaydetti.

Szijjarto, 2020'de Avrupa Birliği'nde (AB) 400 milyar metreküp doğalgaz kullanıldığını ve bunun yüzde 48'inin Gazprom tarafından sağlandığını hatırlattı.

Gazprom ile imzalanan anlaşmayla ülkesinin doğal gaz güvenliğini uzun süreli olarak garanti altına aldıklarına dikkati çeken Szijjarto, ''Anlaşma 10+5 yıl olarak yani 15 yıllığına imzalandı. 10 yıl sonra alınan gaz miktarında düzenleme yapılma, ihtiyaç halinde azaltma imkanı var. Anlaşma, yıllık 4,5 milyar metreküp doğal satın alınmasını içeriyor. Gazprom bu miktarı Macaristan'a iki yoldan tedarik edecek. 3,5 milyar metreküpü, 1 Ekim'den itibaren faaliyete geçecek olan Sırp-Macar hattından, 1 milyar metreküpünü ise Avusturya üzerinden ulaştıracak.'' diye konuştu.

Szijjarto, şimdiki anlaşmayla ülkesinin daha önceki anlaşmadan çok daha uygun fiyata doğal gaz satın alacağını da sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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