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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Lübnan hükümeti IMF ile anlaştı

Lübnan hükümeti IMF ile anlaştı

Uluslararası Para Fonunun (IMF), ekonomik krizdeki Lübnan hükûmeti ile yaklaşık 4 yıl süre zarfında ödenmesi planlanan 3 milyar dolarlık kredi konusunda ön anlaşmaya vardığı belirtildi.

4 Saat Önce
2022-04-08 07:18:15
Lübnan hükümeti IMF ile anlaştı

Lübnan'daki hükûmet yetkilileriyle 11 gündür görüşmeler gerçekleştiren Beyrut'taki IMF heyeti, toplantılar sonucunda varılan uzlaşı hakkında bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Beyrut yönetiminden talep edilen ciddi reformları hayata geçirmesi şartıyla 46 ay sürecek 3 milyar dolarlık kredi konusunda "yetkililer seviyesinde" ön anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, IMF'nin söz konusu fonu nihai olarak onaylaması için Lübnan yetkililerinin farkında olduğu "8 stratejik reform"un hayata geçirilmesi şartının bulunduğu hatırlatıldı.

2019'dan beri devam eden ekonomik krizden çıkılması ve mali durumun iyileştirilmesi için IMF'nin Lübnan'dan atmasını istediği adımlar şöyle sıralandı:

"2022 ulusal bütçenin meclis tarafından onaylanması, Merkez Bankası kayıtlarının adli denetime tabi tutulması, finansal suçlara karşın banka yasasında düzenlemeye gidilmesi, şeffaflığın artırılması ve banka sektörünün yeniden şekillendirilmesi."

- Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülke özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükûmeti; Aralık 2021'de yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Lübnan halkının yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında yaşadığı, işsizlik oranın da yüzde 44'e yükseldiğini bildirmişti. .

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