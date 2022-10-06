Lübnan'da banka baskınları sürüyor

Lübnan'da iki ayrı mevduat sahibinin parasını çekebilmek için farklı bölgelerde banka bastığı bildirildi.

"Mudilerin Sesi" Derneği'nden yapılan açıklamada, Mustafa Faur adlı Lübnanlının Beyrut'un güneyindeki Lübnan Fransız Bankası'na baskın yaparak bankadaki dövizini istediği kaydedildi.

Derneğin bir diğer açıklamasında da Yahya Bedreddin adlı vatandaşın ülkenin güneyindeki en-Nebatiyye bölgesindeki Akdeniz Bankası'na baskın yaparak parasını istediği belirtildi. Olay üzerine çevredeki diğer bankaların kapılarını kapattığı vurgulandı.

Lübnanlı bağımsız ve muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan hesabındaki tutarı çekebilmek için düzenlediği banka baskınını, parasını aldıktan sonra sonlandırmıştı.

Lübnan'da dondurulan banka hesaplarındaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de farklı bölgelerdeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.

Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı

Lübnanlı bağımsız, muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını çekmek için başkent Beyrut'ta özel bir banka şubesini bastı.

Lübnan basınına göre, milletvekili Zarazir, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi.

Zarazir, buna karşılık parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve eyleminde ısrarlı olduğunu belirtti.

Parasını çektikten sonra bankadaki eylemine son verdi

Lübnanlı bağımsız ve muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan hesabındaki tutarı çekebilmek için düzenlediği banka baskınını, parasını aldıktan sonra sonlandırdı.

Saatler süren müzakerelerin sonunda hesabındaki parasını alabilen milletvekili, eyleminin sonunda şube dışında bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Parasını çekebilmek için daha önce birçok kez bankadan talepte bulunduğunu ancak olumlu yanıt alamadığını belirten Zarazir, "Ben Lübnanlı bir mudiyim. Sadece hakkımı almak için bankaya girdim." dedi.

Söz konusu meblağı çekebilmek için birçok uygulamaya maruz kaldığını, zorla bazı belgelerin imzalattırıldığını aktaran Zarazir, kendisi gibi mağdur birçok mudinin durumunu Meclise taşıyacağını söyledi.

Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.

Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti. AA .