Lübnan’da akaryakıta bir zam daha

Lübnan’da tüm akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, 95 oktan 20 litre benzinin fiyatı 4 bin Lübnan lirası artarak, 206 bin 400 Lübnan lirasına çıktı.

98 oktan 20 litre benzinin fiyatı, 4 bin 200 Lübnan lirası artışla 213 500 bin Lübnan lirasına yükseldi.

Dizel fiyatı ise 20 litresi 20 bin 900 Lübnan lirası yükselerek, 183 bin 600 Lübnan lirası oldu.

Dünya Bankası'na (WB) göre, 1850'den bu yana dünyada yaşanan en ağır ekonomik krizlerden birinin yaşandığı Lübnan'da akaryakıt krizi hastaneler, fırınlar, iletişim ve gıda maddeleri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yansıyor.

Özel jeneratörler, saatlerce süren elektrik kesintilerini karşılamak için ihtiyaç duydukları yakıtı artık sağlayamıyor.

Yerel para birimi, dolar karşısında yüzde 90'dan fazla değer kaybederken, yeni hükümet, bir destek planı üzerinde anlaşmaya varmak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile derhal müzakerelere devam etme sözü verdi.

ŞarkulAvsat Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.