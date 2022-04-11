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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Libya’dan günlük 3 milyon varil petrol açıklaması

Libya’dan günlük 3 milyon varil petrol açıklaması

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, ülkedeki petrol sektörünün geliştirilmesi halinde üretimi günlük 3 milyon varile çıkarabileceklerini bildirdi.

1 Saat Önce
2022-04-11 19:08:32
Libya’dan günlük 3 milyon varil petrol açıklaması

Sanallah, NOC'un resmi Facebook sayfası üzerinden görüntülü olarak ülkedeki mevcut petrol üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Libya'daki petrol tesislerinin modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sanallah, "Bu durumların gerçekleşmesi halinde petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz." dedi.

Ülkedeki petrol üretiminin kırılgan olduğunu belirten Sanallah, NOC'un 6 milyar Libya dinarından fazla borcu olduğunu hatırlattı.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulduğu 2021 yılından itibaren günlük petrol üretimini 1,1 milyon varile çıkaran Libya, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında birinci, Cezayir ile Angola'yı geride bırakarak ise Afrika'da ikinci en büyük petrol üreticisi ülke oldu. AA .

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