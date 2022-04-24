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Libya'da çatışma: 29 petrol tankı zarar gördü

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye kentinde silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların kentteki petrol rafinerisine zarar verdiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2022-04-24 00:55:07
Libya'da çatışma: 29 petrol tankı zarar gördü

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Zaviye kentinde silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların zarar verdiğini rafineride hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ve ilk belirlemelere göre en az 29 petrol tankında hasar oluştuğu ifade edildi.

Petrol kurumu, üretim ve depolama altyapısının zaten kötü durumda olduğu belirtilerek "Önceki yıllarda petrol rafinerileri çatışmalardan ötürü ciddi zarar görmüştü. Bütün tarafları Libya petrolünü korumaya davet ediyoruz." denildi.

Libya merkezli Marsad gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde dün gece başkent Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde hükümete bağlı İstikrarı Destekleme Grubu ile Zaviye'deki bir milis grubu arasında çatışma yaşandığı aktarıldı.

Çatışmanın sebebine dair ise resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. AA .

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