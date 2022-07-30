Letonya'nın doğal gazı kesildi

Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya'ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.

Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu. AA .