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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Lavrov'un damadı dahil 14 Rus oligark daha listede

Lavrov'un damadı dahil 14 Rus oligark daha listede

Avrupa Birliği, 14 oligark ile Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesine yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulananlar arasında Rus milyarderler ve Formula 1 pilotu da yer alıyor.

43 Dakika Önce
2022-03-09 22:53:27
Lavrov'un damadı dahil 14 Rus oligark daha listede

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hazırladığı yeni yaptırım listesi, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kömür ve gübre alanında faaliyet gösteren milyarder Andrey Melnichenko, gübre üreticisi milyarder Andrei Guriev, çelik boru üreticisi milyarder Dmitry Pumpians ve gıda alanında çalışan milyarder Vadim Moshkovich yaptırım listesine eklendi.

Lavrov'un damadı da listede

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un damadı ve iş insanı Alexander Vinokurov, kimyasal sektöründe faaliyet gösteren Dmitry Arkadievich Mazepin ve oğlu Formula 1 pilotu Nikita Mazepin ile Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot CEO'su Mikhail Poluboyarinov'un da aralarında yer aldığı toplam 14 oligark ile Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesi yaptırım listesine eklendi.

Bu kişilerin mal varlıkları donduruldu ve seyahat yasağı uygulanmaya başlandı.

Ayrıca, Rusya'ya doğrudan veya dolaylı olarak deniz seyrüsefer ve telsiz haberleşme teknolojisi satışı, tedariki, devri veya ihracı yasaklandı.

Belarus'a yaptırımlar

Belarus Kalkınma Bankası, Belagroprombank, Bank Dabrabyt ve iştiraklerinin 20 Mart itibariyle SWIFT kullanımına yasak getirildi.

Belarus Merkez Bankası ile rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemler yasaklanırken, Belarus kamu kuruluşlarına finansal hizmet sağlanması yasak kapsamına alındı.

Belarus vatandaşlarının, AB bankalarına 100 bin avrodan daha fazla mevduat yatırması ve Belarus'a avro banknot sağlanmasına da yasak getirildi. AA .

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