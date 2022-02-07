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Latin Amerika’da ilk! Çin projesine Arjantin de katıldı

Arjantin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2013 yılında “yüzyılın projesi” başlığıyla duyurduğu Modern İpek Yolu projesine katılma kararı aldı.

1 Saat Önce
2022-02-07 00:19:28
Latin Amerika’da ilk! Çin projesine Arjantin de katıldı

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılan Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ile pazar günü yaptığı görüşmede, ülkesinin bu projeye katılımına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Arjantin'in katılımıyla daha önce Avrupa, Asya ve Afrika arasında oluşturulmak istenen iddialı ticari proje Latin Amerika'ya kadar uzanacak.

Çin, şu ana kadar bu projenin geliştirilmesine yönelik 150'ye yakın ülkeyle anlaşma imzaladı. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Pekin geçen yıl bu projeye 20 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.

EuronewsTürkçe .

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