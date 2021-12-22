Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu. Asgari ücret ilk kez kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu.
2021-12-22 15:48:24
Kuzey Kıbrıs'ta uygulanacak asgari ücret net 6 bin 90 lira oldu.
Brüt 7 bin TL olarak kararlaştırılan asgari ücretteki artış Ocak ayı maaşlarına da yansıyacak.
Gerçekleşen artışla birlikte tarihte ilk kez asgari ücret; kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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