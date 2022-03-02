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Kuzey Akım-2: Tüm çalışanların işine son verildi

Kuzey Akım-2’nin operatörü Nord Stream 2 AG, tüm çalışanların işine son verildiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-02 00:56:25
Kuzey Akım-2: Tüm çalışanların işine son verildi

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının İsviçreli operatör şirketi Nord Stream 2 AG, toplamda 106 kişi olan tüm çalışanlarının işlerine son verildiğini açıkladı.

Şirketin merkezinin bulunduğu İsviçre'nin Zug kantonunun ekonomi direktörü Silvia Thalmann-Gut, Sputnik'e demecinde şirketin toplamda 106 kişi olan tüm çalışanlarının işlerine son verdiğini belirtti.

Thalmann-Gut, “Bugün 106 çalışanın tamamının işine son verildiğini bize resmen bildirdiler” ifadelerini kullandı.

Yetkili daha önce ABD'nin Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımları nedeniyle iflasını duyurmak zorunda kalacağını açıklamıştı.

SputnikTürkçe .

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