Kuzey Akım-2: Tüm çalışanların işine son verildi
Kuzey Akım-2’nin operatörü Nord Stream 2 AG, tüm çalışanların işine son verildiğini bildirdi.
2022-03-02 00:56:25
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının İsviçreli operatör şirketi Nord Stream 2 AG, toplamda 106 kişi olan tüm çalışanlarının işlerine son verildiğini açıkladı.
Şirketin merkezinin bulunduğu İsviçre'nin Zug kantonunun ekonomi direktörü Silvia Thalmann-Gut, Sputnik'e demecinde şirketin toplamda 106 kişi olan tüm çalışanlarının işlerine son verdiğini belirtti.
Thalmann-Gut, “Bugün 106 çalışanın tamamının işine son verildiğini bize resmen bildirdiler” ifadelerini kullandı.
Yetkili daha önce ABD'nin Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımları nedeniyle iflasını duyurmak zorunda kalacağını açıklamıştı.
SputnikTürkçe .
YORUMLAR (0)