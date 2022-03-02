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Kuzey Akım-2: 11 milyar dolarlık proje altüst oldu
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Kuzey Akım-2: 11 milyar dolarlık proje altüst oldu

Kuzey Akım-2: 11 milyar dolarlık proje altüst oldu

Reuters, 28 Şubat'ta Nord Stream 2 AG'nin iflas başvurusunda bulunmayı planladığını iddia etmişti.

1 Saat Önce
2022-03-02 17:22:22
Kuzey Akım-2: 11 milyar dolarlık proje altüst oldu

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG, iflas başvurusu yapmadığını duyurdu.

Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, şirkete yönelik ABD yaptırımları nedeniyle çalışanların sözleşmelerinin sonlandırılması gerektiğinin İsviçre yetkililerine bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Nord Stream 2 AG'nin iflas için başvurmadığının altı çizilerek, "Nord Stream 2'nin iflas başvurusunda bulunduğuna ilişkin basında çıkan haberleri teyit edebilecek durumda değiliz." ifadesine yer verildi.

Dışarıdan gelen "devamlı ve ciddi" siber saldırılar nedeniyle şirketin internet sitesinin kapatıldığı aktarılan açıklamada, şirketin telefonlarına da ulaşılamadığı kaydedildi.

İşten çıkarmalar

İsviçreli telekomünikasyon şirketi Swisscom'un anlaşmaya rağmen uygun bir cep telefonu numarası sağlamadığı bilgisi de Nord Stream 2 AG'nin açıklamasında yer aldı.

Söz konusu işten çıkarmalar, Almanya'nın geçen hafta Rus gazını ülke üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurması ve ABD'nin Nord Stream 2 şirketine yaptırım kararı almasının ardından geldi.

Toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar dolar olarak öngörülen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu. AA .

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