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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Küresel piyasalarda tahvil rallisi

Küresel piyasalarda tahvil rallisi

Önce ABD Merkez Bankası (Fed) ardından da İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırım beklentilerini savuşturmasıyla küresel çapta tahvil piyasaları ralli yapıyor. Getiri eğrilerinin özellikle kısa tarafında sert düşüşler yaşanıyor.

2 Saat Önce
2021-11-05 08:32:58
Küresel piyasalarda tahvil rallisi

Yatırımcılar, Merkez Bankalarının piyasanın sıkılaşma beklentilerini geri çevirmesini tartarken Asya hisse senetleri endeksleri ralliye ara veriyor.

Japon Topix, Hong Kong Hang Seng, Güney Kore Kospi düşüş kaydederken, merkez bankasının kısa vadeli likidite sağladığı Çin'de CSI 300 endeksi yükselişle olumlu ayrışıyor.

ABD'de endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde yeni rekorlara uzanırken, vadeliler bu sabah yatay seyir izliyor. Perşembe gününü S&P 500 yüzde 0,4, Nasdaq ise yüzde 0,8 yükselişle kapamıştı.

Bloomberg Dolar Endeksi 1.163 seviyesinde yatay. 10 yıllık ABD tahvili ise yüzde 1,54 seviyesinde. Bugün 15:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Fed Başkanı Jerome Powell faiz artışı için istihdam piyasasında daha fazla iyileşme görmek istediklerini aktarmıştı.

Bloomberg anketinde ABD ekonomisinin 450 bin net tarım dışı yaratması, işsizlik oranının ise yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye gerilemesi bekeleniyor.

Tahvil getirileri düşüyor

Önce Fed ardından da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentilerini savuşturmasıyla küresel çapta tahvil piyasaları ralli yapıyor. Getiri eğrilerinin özellikle kısa tarafında sert düşüşler yaşanıyor.

Avustralya üç yıllık tahvil getirisi 32 baz puanla son 10 yılın en hızlı haftalık düşüşüne hazırlanırken, ABD beş yıllık tahvil getirisi perşembe günü sekiz baz puan düşüşle üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Aynı vadedeki İngiliz devlet tahvili ise 19 baz puan ile Brexit referandumudan bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Ufukta sıkılaşmanın gözükmediği Avrupa da bu trende katılıyor. Almanya iki yıllık tahvil getirisi iki ayın dip seviyesine geri çekildi.

İngiltere Merkez Bankası, başkanı Andrew Bailey'in aksi yöndeki işaretlerine rağmen faizi yüzde 0,1 ile değiştirmemiş, bu karar sürpriz bir şekilde 7-2 gibi yüksek bir çoğunlukla alınmıştı.

Son haftalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikasında sıkılaşmaya gideceği beklentileriyle getiri eğrileri düzleşmiş, bunun da büyüme endişelerini yansıttığı yorumu yapılmıştı.

Societe Generale ABD Tahvil Stratejisti Subadra Rajappa'ya göre de tahvillerde görülen hareket merkez bankalarının piyasanın agresif sıkı politika beklentisini reddetmesinden kaynaklanıyor.

Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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