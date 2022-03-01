Küresel piyasalarda son durum

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler ve düşük risk iştahıyla karışık bir seyir izleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Dün, iki ülke yetkilileri Ukrayna'nın Belarus sınırında görüşürken, görüşmeden henüz olumlu bir sonuç alınamadı.

Dünya genelinden Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına Avustralya'da katılırken, birçok şirket ise Rusya'daki yatırımlarından çıkma kararı aldı.

Analistler, küresel bazda Rus şirketlerine karşı alınan tavrın oldukça yıkıcı olabileceğini hatırlatarak, Rusya'nın MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceğine ilişkin haberlerin de dikkatleri bu noktaya yönelttiğini kaydetti.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkartırken, Moskova borsasının da hafta boyunca kapalı kalacağını duyurdu.

Dolar/ruble paritesi ise 114 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 29 artarak 107,8 seviyesinden tamamladı. Parite, yeni güne 105 seviyelerinden başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı.

ABD'de ise Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ve böyle bir şeyi de planlamadıklarını açıkladı.

Analistler, küresel piyasalarda belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürdüğünü kaydederek, güvenli liman varlıklara talebin hala yüksek olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle dün yüzde 1,15 yükselen altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1.907 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 98,5 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün 13 baz puan gerileyerek yüzde 1,83'e inmesinin ardından yüzde 1,86 seviyesinde dengelendi.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de karışık bir seyir izliyor.

Avrupa pay piyasalarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle satış ağırlıklı seyir sürüyor. Avrupalı şirketler Rus şirketleriyle ortaklıklarını sonlandırma kararı almaya devam ederken, bu şirketlere son olarak Shell katıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı ​​yan kuruluşlarının batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Avro/dolar paritesi bu gelişmelerle yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1200'den alıcı buluyor.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,7'ye düşerken, Çin'de imalat sanayi PMI 50,2'ye, hizmet sektörü PMI ise 51,6'ya çıktı.

Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları bölgesel olarak farklılıklar gösterirken, Japonya, Kovid-19 salgını kaynaklı uyguladığı sınır önlemlerini kademeli olarak hafifletmeye başladı.

Çin'in likidite enjeksiyonları ve ekonomiyi destekleme adımları ise pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek 1.946,19 puana geriledi. Dün günü yüzde 0,33 artışla 13,8415'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,82 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Hep söylediğimiz gibi biz Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yanayız. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz." dedi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile yurt dışında ayrıca Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat endeksi verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek, 1.980 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.00 İngiltere, şubat ayı imalat sanayi PMI

16.00 Almanya, şubat ayı TÜFE

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ocak ayı inşaat harcamaları

18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat endeksi .