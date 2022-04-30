Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası duruşu sonrası düşüş eğilimi bu hafta da devam ederken, gelecek hafta gözler başta Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası açıklamaları ile yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası Fed'in politika duruşundaki agresif tavır varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Fed öncülüğünde hazırlanan yüksek faiz ortamı özellikle teknoloji şirketlerinin hisselerinde satış baskısını güçlendirirken, küresel büyüme üzerinde artan riskler de fiyatlamaları zorlaştırdı.

Tahvil piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziranda 75 baz puan ve temmuz ile eylülde ise 50'şer baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Söz konusu fiyatlamalarla ABD'de tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın en yükseğinde seyretmeye devam ederken, artan dolar talebiyle dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 103,9'u gördü.

ABD'de bu hafta yoğunlaşan bilanço döneminde bazı şirketlerin karlılıkları beklentileri karşılarken, Amazon ve Alphabet gibi şirketlerin karlılıklarının ise öngörülerin gerisinde kalmasıyla pay piyasalarındaki düşüş eğilimi hızlandı.

Gelecek hafta ise Fed'in ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere oldukça yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

Analistler, Fed'in faiz kararında piyasaları şaşırtmasının beklenmediğini ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine işaret etti.

ABD'de ilk çeyrek büyüme verilerinin beklentilerin altında kaldığını ve tahvil piyasalarına getiri eğrisinin bazı varlıklarda tersine döndüğünü belirten analistler, hem yüksek enflasyon hem de artan resesyon endişeleri kapsamında Fed'in çizeceği yol haritasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

- ABD pay piyasalarında düşüş eğilimi durulmuyor

ABD'de pay piyasaları düşüş eğilimi üst üste dördüncü haftaya taşırken, aylık bazda Nasdaq endeksi Ekim 2008'den, S&P 500 ve Dow Jones endeksi mart 2020'den bu yana en kötü ayı geride bıraktı.

Yüksek faiz ortamının risk algısını yükselttiği ABD'de açıklanan şirket bilançolarındaki karışık görünüm de düşüş eğiliminde hareket eden pay piyasalarına yardımcı olmadı.

Bu hafta açıklanan bilançolara göre, Amazon'un hafta içinde açıklanan bilançosu, şirketin ilk çeyrekte 3,8 milyar dolarlık zarar ettiğini ortaya koyarken, şirket 2015'ten bu yana ilk kez 3 aylık dönemde zarar bildirdi.

ABD'nin bir diğer önde gelen teknoloji şirketi Apple ise ocak-mart döneminde kar ve gelirini artırdığını duyurmasına rağmen şirketin Finans Direktörü (CFO) Luca Maestri'nin tedarik zinciri kısıtlamalarının bir sonraki çeyrekte geliri etkileyebileceğini belirtmesinin ardından Apple'ın hisseleri de cuma günü yüzde 4'e yakın düşüş gösterdi.

Öte yandan, hafta içinde sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlere göre, salıdan perşembeye kadar toplam 9,6 milyondan fazla Tesla hissesi sattı.

ABD'de bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 1,4 daralırken, ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesi öngörülüyordu.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 3,27, Nasdaq endeksi yüzde 3,93 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

2 Mayıs ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi PMI, salı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri, çarşamba ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi, hizmet sektörü PMI ile Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

- Avrupa'da gözler BoE'ye çevrildi

Avrupa borsaları bu hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler perşembe günü BoE'nin faiz kararına çevrildi.

Tahvil piyasalarında BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkaracağı tahmin edilirken, karar metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları da önem arz ediyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının hala Avrupa için başlıca risk unsuru olmayı sürdürürken, Rus .