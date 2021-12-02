Küresel piyasalar yön arayışında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve bunun büyüme üzerindeki etkilerine dair endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda Omicron varyantı, enflasyonist baskılar ve para politikalarında normalleşmenin beklenenden hızlı gerçekleşeceği endişelerinin yanı sıra karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin ardından yön arayışının öne çıktığı görülürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcı toplantısı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve bunun büyüme üzerindeki etkilerine dair endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun süreceğine dair görüş birliğinin bulunduğu bir ortamda ortaya çıkan yeni varyantın, para politikaları üzerindeki etkisinin ne olacağı konusunda ise belirsizlikler güçleniyor. Bu noktada önemli bir belirleyici olan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi de yatırımcı fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Uzmanlar, aşıların yeni varyant üzerindeki etkinliğinin net bir şekilde anlaşılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu ve panik yapılmaması gerektiğini belirtirken, dün ABD'de ilk vakanın görülmesi ile risk algısı arttı.

Öte yandan dün ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yineledi. Kalıcı yüksek enflasyon riskinin açıkça arttığını belirten Powell, "Bence politikamız buna uyum sağladı, sağlamaya da devam edecek. Yaşadığımız bu yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için araçlarımızı kullanacağız." dedi.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunun dün yayımlanan kasım sayısında da enflasyona dair risklere işaret edildi. Raporda, ABD ekonomisinin ılımlı ile orta hızda büyüdüğü belirtilirken, şirketlerin fiyat artışları ve iş gücü sıkıntılarıyla mücadele ettiği, geniş kapsamlı girdi maliyetli artışlarının yaşandığı vurgulandı.

Makroekonomi veri tarafında ise dün ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi kasımda bir önceki aya göre 0,3 puan artışla 61,1'e çıktı. IHS Markit tarafından açıklanan kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi de (PMI) 59,1'den 58,3'e revize edildi. Ülkede özel sektör istihdamı ise kasımda 534 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle dün seyahat hisseleri öncülüğünde New York borsasında sert düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 1,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti. Dün 95,6-96,2 dar bandında hareket eden dolar endeksi bugün 96'nın hemen altında yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de düşüşünü sürdürerek yüzde 1,4080 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,43 seviyelerinde dengelendi. ABD Başkan Joe Biden'ın kış aylarına yönelik Kovid-19 ile mücadele stratejisi üzerinde çalıştığı ve tedbirlerin artırılabileceği haberlerine karşın yeni günün endeks vadeli kontratları tarafında pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Almanya'da perakende satışlar ekimde yüzde 1 artış beklentilerine karşın yüzde 0,3 geriledi. Ülkede kasım ayı imalat sanayi PMI da fabrika faaliyetlerindeki yavaşlamanın etkisiyle önceki aya göre 0,4 puan azalarak 57,4'e geriledi. Söz konusu veri İngiltere'de 58,1 ile genişlemeye devam etti, Avro Bölgesi'nde ise 58,4 ile beklentilerin altında kalsa da önceki aya kıyasla 0,1 puanlık sınırlı artış kaydetti. Verilerin ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,39 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,16 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,1311 seviyesinden kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa endeks vadeli kontratları ise güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında Japonya'da dün Omicron varyantının ilk vakası görülmesinin ardından tedbirler artırılırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) yeni varyantın ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde yarattığı risklere karşı temkinli hareket edeceklerini bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyrediyor.

Emtia tarafında, Omicron endişeleri ile dün iki günlük düşüşüne son veren altının ons fiyatı yüzde 0,4'lük artışla 1.779 dolardan kapanmasının ardından, bugün yatay hareket ediyor. Dün yüzde 1,7 azalışla 68,4 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı ise bugün 69,2 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye'nin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı. BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,64 artarak 1.857,40 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, tarihi zirvesini ise 1.857,83 puana taşıdı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini 2021 için yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e, 2022 için yüzde 3,3'ten yüzde 3,7'ye revize etti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de daha önce yüzde 8,4 olarak açıkladığı Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti. OECD, Türkiye için gelecek yıla yönelik büyüme öngörüsünü de 0,2 puan artırarak yüzde 3,3'e revize etti.

Dün ayrıca döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 14 yılın ardından ilk kez piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ederken, ayrıca Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde de işlem yapmaya başladığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından dolar/TL 13,88 seviyelerinden düşüşe geçerek günü yüzde 2,8'lik azalışla 13,3125'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında ise 13,5160 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısında vereceği mesajların piyasaların odağında olacağını belirten analistler, yurt içinde ayrıca ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.860 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı ÜFE ve işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.