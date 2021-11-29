Küresel çapta en çok talep edilen 10 meslek
Manpower'ın araştırmasına göre küresel çapta en çok talep edilen meslekler veri ve dijital alanlara yönelik olan meslekler olarak dikkat çekiyor. Araştırmaya göre en çok talep edilen meslekler şöyle...
2021-11-29 12:00:52
1. Veri Analistleri & Bilim İnsanları
2. Yapay Zeka & Makine Öğrenme Uzmanları
3. Büyük Veri Uzmanları
4. Dijital Pazarlama & Strateji Uzmanları
5. Proses Otomasyon Uzmanları
6. İş Geliştirme Profesyonelleri
7. Dijital Dönüşüm Uzmanları
8. Bilgi Güvenliği Analistleri
9. Yazılım & Uygulama Geliştiricileri
10. Nesnelerin İnterneti Uzmanları
Kaynak: bloomberght.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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