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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Küresel çapta en çok talep edilen 10 meslek

Küresel çapta en çok talep edilen 10 meslek

Manpower'ın araştırmasına göre küresel çapta en çok talep edilen meslekler veri ve dijital alanlara yönelik olan meslekler olarak dikkat çekiyor. Araştırmaya göre en çok talep edilen meslekler şöyle...

14 Dakika Önce
2021-11-29 12:00:52
Küresel çapta en çok talep edilen 10 meslek

1. Veri Analistleri & Bilim İnsanları

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2. Yapay Zeka & Makine Öğrenme Uzmanları

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3. Büyük Veri Uzmanları

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4. Dijital Pazarlama & Strateji Uzmanları

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5. Proses Otomasyon Uzmanları

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6. İş Geliştirme Profesyonelleri

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7. Dijital Dönüşüm Uzmanları

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8. Bilgi Güvenliği Analistleri

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9. Yazılım & Uygulama Geliştiricileri

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10. Nesnelerin İnterneti Uzmanları

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Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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