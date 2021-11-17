Kripto yatırımlarında yapılan 5 büyük hata

Kripto para dünyasına adım atmak kafa karıştırıcı olabilir. Ancak kripto yatırımlarında yapılan 5 büyük hatadan kaçındığınız takdirde iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

Dünyada en az bir kripto paraya yatırım yapan milyonlarca kişi var. Bitcoin, Cardano, Ethereum gibi birçok kripto para arasından seçim yapabilirsiniz. Ancak sizin için en doğru kripto paranın hangisi olduğunu bilmek oldukça zor. Dahası kripto para yatırımcıları zaman zaman hata yapabiliyor. İşte kripto para yatırımı yaparken yapılan en büyük hatalar.

1. Bir kripto paranın değeri aniden yükseldiği için alım yapmak

Kripto para yatırımı yapmaya yeni başlayanların yaptığı en yaygın hatalardan bir tanesi, sadece yakın zamanda değeri ani bir yükseliş gösterdiği için bir kripto parada alım yapmak. Ancak birçok kripto paranın fiyatındaki ani sıçramalar kalıcı olmayabiliyor. Kripto paralar yüksek miktarda volatilite gösteriyor. Bu ise kripto para piyasasının doğasından kaynaklanıyor.

Örneğin 2021'in ekim ayında Dogecoin'in fiyatında oldukça sert bir yükseliş gerçekleşti. Kripto paranın fiyatı 0,234 dolardan 0,308 dolara yükseldi. Birçok kişi bunu Dogecoin için olumlu bir gelişme olarak gördü ancak heyecan uzun sürmedi. Yükselişten yalnızca birkaç gün sonra, kripto paranın değeri neredeyse başlangıç noktasına döndü. Dogecoin aynı zamanda Elon Musk gibi bazı tanınmış kişilerin açıklamaları nedeniyle de yükseliş gösterdi.

Ancak bu tür yükselişler genellikle bir ya da iki hafta içerisinde sona eriyor. Bu nedenle ani fiyat yükselişlerine temkinli yaklaşmak gerekiyor.

2. Araştırma yapmadan yatırım yapmak

Bir sektör yükselişe geçtiğinde suçluların çıkar sağlamak amacıyla yatırımcıları yanlış yönlendirmesi sıklıkla görülen bir durum. Kripto para piyasası da istisna değil. Şimdilerde dolandırıcılık amacıyla üretilen sahte coin'ler revaçta. Bir coin piyasaya sürülerek, yeterli miktarda yatırım çekildikten sonra, kurucusu ortadan kayboluyor.

borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre yakın zamanda popüler Netflix dizisi Squid Game ismini taşıyan Squid coin piyasaya sürüldü. Kripto para 3,4 milyon dolarlık yatırım çektikten sonra kurucuları, yatırımlarla birlikte ortadan kayboldu. Ne yazık ki deneyimsiz yatırımcılar bu tür dolandırıcılıklara maruz kalabiliyor. Bu tür riskli coin'lere yatırım yapmaktan kaçınmak için, kripto para yatırımı yapmadan önce doğru araştırmayı sağlamak oldukça önemli.

3. Yalnızca bir tür kripto paraya yatırım yapmak

Tek bir tip kripto parayla yatırıma başlamak sakıncalı değil. Herkesin bir yerden başlaması gerekiyor. Ancak yatırımcılar genellikle tüm yatırımlarını bir kripto parada yoğunlaştırarak hata yapıyor. Bu coin'ler ne kadar gelecek vaat ediyor görünse de, tüm birikiminizi tek bir sepete koymak olduka riskli. Özellikle de coin'lerin ani yükselişler ve düşüşler gösterebildiği kripto para piyasasında riskler daha büyük. Bu nedenle tek bir kripto paraya büyük miktarlarda yatırım yapmamak gerekiyor.

4. Spekülasyonları takip etmek

Bazı kripto paralar hem ana akım medyada hem de sosyal medyada gündemin geniş bir alanını kaplıyor. Zaman zaman ünlü isimler bazı kripto paraları yüceltiyor, zaman zamanda kripto paralar ünlü isimlerle ilişkilendiriliyor. Ancak MakeUseOf'un haberine göre bu durum iyi bir yatırım fırsatı oluştuğu anlamına gelmeyebiliyor. Birçok yatırımcı, spekülasyonları takip ederek yaptığı kripto para yatırımlarında büyük zarara uğruyor.

5. Bir kripto parayı yalnızca fiyatı düşük olduğu için almak

Kripto para yatırımı yapmak için yeterli birikimi olmayan kişiler yalnızca fiyatı düşük olduğu için bir kripto paraya yönelebiliyor. Bu durum anlaşılabilir olsa da, bazen gelecek vaat eden bir coin'den daha az miktarda satın almak daha büyük faydalar sağlıyor.Yatırımcılar genellikle daha düşük fiyattan daha yüksek miktarda coin almanın, getiri sağlayacağını düşünse de, bu hamleyle güvenilirliği düşük kripto paralara da yatırım yapabiliyor.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.